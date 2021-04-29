В Азербайджане начался процесс выбора школы для поступающих в I класс

С сегодняшнего дня начинается процесс выбора школы для приема в I класс на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, с сегодняшнего дня также дан старт процессу размещения запросов по азербайджанскому сектору и регистрации на собеседование по проверке устной речи детей для зачисления в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках. Этап записи на собеседование в связи с поступлением в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках, завершится 8 июня.

Собеседования, связанные с приемом в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках, планируется провести в режиме онлайн с 4 мая по 14 июня 2021 года.

Процесс электронной регистрации в связи с поступлением в первый класс завершится 14 сентября 2021 года.

Отметим, что с 27 апреля дан старт приему учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Процесс приема в I классы общеобразовательных учреждений осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.