В этих частях Азербайджана не будет газа

Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планирует провести ремонтные работы на 47-м километре магистрального газопровода высокого давления Гарадаг-Сумгайыт диаметром 530 мм.

Как передает Day.Az, oб этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Так, новая часть магистрального трубопровода длиной 144 м, проложенная на пересечении автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией, будет подключена к системе транспортировки газа.

По этой причине с утра 29 апреля до завершения работ будет ограничена подача газа в Абшеронском районе, городе Хырдалане, жилом массиве Атъялы, селах Хокмали, Гобу, Даш-Гюздек, Ашагы Гюздек, поселке Мушвигабад, жилом массиве Чичек, поселке 28 мая, жилом массиве Чайлы-Гобустан, поселках Перекишкюль, Джейранбатан и Сарай.