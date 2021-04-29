В Баку изменили маршрут трех автобусов

В связи с ремонтно-строительными работами, проводимыми на Центральной улице бакинского поселка Ени Гюнешли, движение транспорта будет временно ограничено до пересечения с улицей Аббаса Фатуллаева.

Об этом сообщила пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА), передает Day.Az.

Также по этой причине временно изменены схемы регулярных маршрутов №№ 36, 50 и 104.

Ранее ремонтно-строительные работы были проведены на улице А.Фатуллаева. В настоящее время движение транспорта восстановлено.