https://news.day.az/society/1338311.html В Баку изменили маршрут трех автобусов
В Баку изменили маршрут трех автобусов
В связи с ремонтно-строительными работами, проводимыми на Центральной улице бакинского поселка Ени Гюнешли, движение транспорта будет временно ограничено до пересечения с улицей Аббаса Фатуллаева.
Об этом сообщила пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА), передает Day.Az.
Также по этой причине временно изменены схемы регулярных маршрутов №№ 36, 50 и 104.
Ранее ремонтно-строительные работы были проведены на улице А.Фатуллаева. В настоящее время движение транспорта восстановлено.
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