Сильный пожар в Баку

В подвале пятиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку в результате пожара сгорели бытовые отходы на площади 5 кв. м и электрический кабель длиной в три с половиной метра, сообщает Day.Az со ссылкой на​ МЧС.

Во время происшествия 12 жильцов, в том числе пятеро несовершеннолетних, были эвакуированы.

Здание защищено от огня. Пожар потушен.