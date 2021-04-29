https://news.day.az/society/1338321.html Сильный пожар в Баку - жильцы эвакуированы
Сильный пожар в Баку - жильцы эвакуированы
В подвале пятиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку в результате пожара сгорели бытовые отходы на площади 5 кв. м и электрический кабель длиной в три с половиной метра, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.
Во время происшествия 12 жильцов, в том числе пятеро несовершеннолетних, были эвакуированы.
Здание защищено от огня. Пожар потушен.
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