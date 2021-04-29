https://news.day.az/society/1338323.html В «Ени клиника» рассказали о состоянии Арифа Гулиева
В «Ени клиника» рассказали о состоянии Арифа Гулиева
"Ариф Гулиев подключен к аппарату искусственного дыхания, продолжается интенсивное лечение".
Об этом АПА сообщил руководитель отделения реанимации медучреждения "Ени клиника" Эмиль Гасымов, передает Day.Az.
Он сказал, что состояние актера стабильно тяжелое.
Народный артист, заразившийся коронавирусом (COVID-19), был помещен в медучреждение "Ени клиника" несколько дней назад.
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