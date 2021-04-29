https://news.day.az/society/1338331.html Журналисты отправились в Зангилан и Губадлы - ФОТО
Журналисты отправились в Зангилан и Губадлы - ФОТО
29 апреля началась поездка группы журналистов в Зангилан и Губадлы, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.
Представители СМИ понаблюдают за операцией по очистке от мин территории села Ханлыг Губадлинского района, проводимой Агентством Азербайджана по разминированию.
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