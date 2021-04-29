В Зангилане очищают территорию от мин для реализации проекта "Умное село"

В Зангилане земельный участок очищают от мин для реализации проекта "Умное село".

Об этом сказал завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Бахруз Намазов, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

По его словам, часть этого земельного участка площадью 72 гектара уже очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Земельный участок предназначен для реализации проекта "Умное село" в населенных пунктах Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3 в Зангиланском районе. В настоящее время работы по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются", - сказал Намазов.