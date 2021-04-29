Владельцы этих автомобилей массово штрафуются

В Баку и регионах Азербайджана регулярно проводятся рейды с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств, а также усиления мер контроля в области охраны окружающей среды.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

В рамках мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы выхлопными газами сотрудники дорожной полиции Гянджи, Гаха, Газаха, Габалы, Гусара, Исмаиллы, Кюрдамира, Гейчая, Гейгеля, Геранбоя, Мингячевира, Огуза, Самуха, Сальяна, Сиязани, Тертера, Товуза, Ходжалы, Хызы, Гаджигабула, Джалилабада, Шамахы, Шеки, Шамкира и Ширвана и специалисты в очередной раз разъяснили водителям важность постоянного контроля за техническим состоянием транспортных средств, а также соответствия норме состава выхлопов автомобиля.

В ходе очередного рейда были выявлены ТС, у которых токсичность выхлопных газов превышает норму. Водители этих автомобилей были привлечены к административной ответственности.

Отметим, что мероприятия, проводимые под лозунгом Təmiz hava ("Чистый воздух"), планируется осуществить до конца года.