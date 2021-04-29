Завтра в Баку будет облачно

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха ночью составит 10-13, днем-18-23, в Баку ночью-11-13, днем-20-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность-70-80 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 22-27, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.