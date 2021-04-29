Названо число семей шехидов и участников войны, обеспечиваемых работой
В первом квартале 2021 года к мерам по обеспечению занятости в Азербайджане были привлечены около 2100 членов семей шехидов и около 3300 ветеранов.
Как передает Day.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал на заседании коллегии по работе, проделанной министерством в первом квартале.
Было подчеркнуто, что в рамках этих мер налажено тесное сотрудничество с работодателями.
Министр также представил информацию в связи с центрами DOST.
По его словам, в первом квартале услуги центров DOST были оказаны по более чем 95 тыс. обращений. За отчетный период в колл-центр "142" поступило около 135 тысяч обращений.
"Завершается подготовка к открытию очередного центра DOST", - сказал Бабаев.
В ходе заседания были представлены отчеты о работе, проделанной ведомством в первом квартале 2021 года, обсуждены результаты проделанной работы, а также шаги, которые предстоит предпринять в текущем году.
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