Министерство внутренних дел (МВД) провело операцию в двух районах, изъято из оборота 12 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в ходе операции, проведенной сотрудниками Южного отдела Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе обыска в доме ранее судимого К.Агаева в городе Астара были обнаружены и изъяты около 7 кг наркотиков, более 99 гр метамфетамина, электронные весы и пневматическое ружье марки "Крал".

В ходе операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель поселка Зых, ранее судимый Ф.Гейдаров. В ходе обыска при нем и в его доме было обнаружено и изъято 4,7 кг наркотиков.