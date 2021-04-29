В Баку предотвращена попытка суицида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Насиминском районе Баку один человек поднялся на крышу жилого здания и угрожал совершить самоубийство. На место происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

В результате проведенной психологической беседы попытку суицида удалось предотвратить.