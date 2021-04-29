https://news.day.az/society/1338446.html Обнародовано число граждан, получающих трудовые пенсии на особых условиях - ФОТО
Обнародовано число граждан, получающих трудовые пенсии на особых условиях - ФОТО
По состоянию на март 2021 года число граждан, получающих трудовые пенсии на особых условиях, составило более 127 тысяч человек.
Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, более 96 тысяч из них получают пенсию по старости, более 17 тысяч - в связи с инвалидностью и более 13 тысяч - в связи с потерей главы семьи.
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