Обнародовано число граждан, получающих трудовые пенсии на особых условиях

По состоянию на март 2021 года число граждан, получающих трудовые пенсии на особых условиях, составило более 127 тысяч человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, более 96 тысяч из них получают пенсию по старости, более 17 тысяч - в связи с инвалидностью и более 13 тысяч - в связи с потерей главы семьи.