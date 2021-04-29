Начальник СГБ побывал с официальным визитом в Грузии

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев посетил 27-28 апреля с официальным визитом Грузию по приглашению главы СГБ этой страны Григола Лилуашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт СГБ Азербайджана, в рамках визита генерал-полковник Али Нагиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в Тбилиси, возложил к нему венок и почтил память великого лидера. Затем он посетил на площади Героев грузинской столицы памятник погибшим за территориальную целостность Грузии и возложил к нему венок.

На встрече с главой Службы государственной безопасности Грузии Григолом Лилуашвили были обсуждены текущие оперативная ситуация в регионе и факторы, влияющие на нее, вопросы совершенствования борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, дальнейшего расширения сотрудничества в области обмена опытом, пути повышения эффективности совместной борьбы с новыми угрозами, вызванными пандемией коронавируса, и другие актуальные проблемы в связи с безопасностью.

Также Нагиев встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, была подчеркнута важность обеспечения безопасности в регионе и наращивания совместных усилий в борьбе с террористическими и другими преступными группировками. Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между правоохранительными органами двух стран будет и далее развиваться.

В рамках визита премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял делегацию во главе с начальником СГБ Азербайджана. Выразив удовлетворение уровнем дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, Гарибашвили подчеркнул, что отношения между двумя странами в области безопасности стабильно развиваются и это сотрудничество способствует установлению мира и стабильности в регионе.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, а также за условия, созданные для обсуждения вопросов, связанных с развитием партнерских отношений в сфере безопасности, Нагиев передал премьер-министру Грузии приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отметив, что отношения между двумя странами служат обеспечению региональной безопасности, он выразил уверенность в том, что соответствующие органы и далее будут тесно сотрудничать в борьбе с международными угрозами и вызовами.

Премьер Грузии поблагодарил за приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и попросил передать его приветствия главе Азербайджанского государства.