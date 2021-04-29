https://news.day.az/society/1338501.html В Азербайджане пассажир избил водителя автобуса - ВИДЕО
В Азербайджане пассажир избил водителя автобуса - ВИДЕО
В пассажирском автобусе в Хырдалане произошел инцидент между водителем и пассажиром.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в автобусе №119 cловесная перепалка переросла в драку.
Так, водитель сделал замечание пассажиру, севшему в автобус через заднюю дверь, о наличии в автобусе карточной системы. Недовольный замечанием пассажир напал на водителя и нанес ему телесные повреждения.
О происшествии было сообщено в колл-центр Министерства внутренних дел "102".
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре