В Азербайджане пассажир избил водителя автобуса

В пассажирском автобусе в Хырдалане произошел инцидент между водителем и пассажиром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в автобусе №119 cловесная перепалка переросла в драку.

Так, водитель сделал замечание пассажиру, севшему в автобус через заднюю дверь, о наличии в автобусе карточной системы. Недовольный замечанием пассажир напал на водителя и нанес ему телесные повреждения.

О происшествии было сообщено в колл-центр Министерства внутренних дел "102".

По факту ведется расследование.