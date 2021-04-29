В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом, 2274 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 756 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 3 229 867 тестов.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 317 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией.