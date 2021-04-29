https://news.day.az/society/1338503.html В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом, 2274 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 756 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 3 229 867 тестов.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 317 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре