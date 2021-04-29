Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 465 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6 259, вторую дозу получили 9 206 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 471 579, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 959 804, вторую дозу получили 511 775 человек.