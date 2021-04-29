В одном из районов Баку отремонтируют дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) планирует провести комплекс ремонтно-строительных работ на дорогах поселков Коргёз, Алят и Локбатан Гарадагского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, общая протяженность дорог составляет 6,5 километра.

"На текущий момент в поселке Коргёз начались работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на 25-ой и 29-ой улицах, протяженностью по 500 метров каждая, а также на 30-ой улице протяженностью 300 метров. Общая протяженность отремонтированных улиц по поселку на текущее время составляет 1,3 километра", - говорится в сообщении ГААДА.

Аналогичные работы планируется провести на пяти улицах и дорогах общей протяженностью 3,4 километра в массиве Баглар (Алят).

Сообщается, что в соответствии с инвестиционной программой по Гарадагскому району в будущем планируется провести ремонтно-строительные работы и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте.

Отметим, что ремонтные работы на указанных территориях осуществляются под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана за счет средств, выделенных в рамках "Инвестиционной программы на 2021 год".