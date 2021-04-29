https://news.day.az/society/1338532.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение в Каспийском море произошло в 17:21 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг землетрясения залегал на глубине 55 км.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре