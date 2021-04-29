В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение в Каспийском море произошло в 17:21 по местному времени. 

Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг землетрясения залегал на глубине 55 км.