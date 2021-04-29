Вторая попытка сдачи экзамена в магистратуру будет предоставлена 26 мая

Вторая попытка сдачи экзамена в магистратуру бакалаврам будет предоставлена 26 мая 2021 года.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей республике время проведения экзамена может быть изменено. Бакалаврам будет предложено 50 тестовых заданий для проверки общего уровня развития интеллекта (логического мышления, в том числе 5 открытых заданий), 25 тестовых заданий по информатике (в том числе 5 открытых тестовых заданий) и 25 тестовых заданий по иностранному языку (в том числе 5 открытых тестовых заданий).