ГЭЦ назвал условия конкурса по приему в магистратуру.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, для сдачи экзамена по некоторым специальностям допускаются также бакалавры, у которых результаты экзаменов, требующих особых навыков, удовлетворяют условиям конкурса.

Выбор специализации для поступления в магистратуру осуществляется в сроки, объявленные ГЭЦ, после объявления результатов вступительных экзаменов и экзаменов, требующих особых навыков.

Баллы, набранные бакалавром по английскому (немецкому) языку на вступительном экзамене для выбора мест, выделенных по госзаказу специальностей с обучением на английском (немецком) языке, должны составлять не менее 20, для выбора платных мест - не менее 15.