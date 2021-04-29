Начинается регистрация для приема в магистратуру со второй попытки

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет регистрацию для участия в приеме в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрацию можно будет пройти с 30 апреля до восьмого мая 2021 года. Стоимость участия в экзамене составляет 50 манатов, которые нужно перечислить на свой счет в "Личном кабинете". Затем следует пройти регистрацию через соответствующую ссылку.

Все бакалавры, окончившие высшие учебные заведения и являющиеся гражданами Азербайджана, а также лица, получившие высшее образование в зарубежных странах и имеющие документы Министерства образования, подтверждающее признание и эквивалентность специальности в Азербайджане, должны заполнить "Электронную заявку бакалавра" и лично ее подтвердить.

Другие бакалавры за этот период должны представить документы в Комиссии по приему документов, созданные ГЭЦ, и лично подтвердить свои заявки.

Экзамены для приема в магистратуру со второй попытки будут проведены 26 мая 2021 года (время проведения экзамена может быть изменено исходя их эпидемиологической ситуации в стране). Бакалаврам в целом будет представлено 50 заданий, включая 25 - по информатике и 25 - по иностранному языку.

Экзамены будут длиться три часа.