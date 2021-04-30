Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром туман, будет дуть умеренный северный ветер, 7-12 м/с, ночью и утром скорость ветра составит 15 м/с.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

1 мая в районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, местами град, в высокогорных районах снег, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.