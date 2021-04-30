В Баку сносят чердак, незаконно построенный на крыше исторического здания

В Баку сносится мансарда на крыше исторического здания, охраняемого государством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, работы ведет исполнительная власть города Баку. Здание расположено на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.

Здание, построенное в 1908 году, внесено в список охраняемых памятников истории и культуры.

Мансарда на крыше здания незаконно построена несколько лет назад.