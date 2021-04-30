https://news.day.az/society/1338790.html В Баку сносят чердак, незаконно построенный на крыше исторического здания - ФОТО
В Баку сносят чердак, незаконно построенный на крыше исторического здания - ФОТО
В Баку сносится мансарда на крыше исторического здания, охраняемого государством.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, работы ведет исполнительная власть города Баку. Здание расположено на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.
Здание, построенное в 1908 году, внесено в список охраняемых памятников истории и культуры.
Мансарда на крыше здания незаконно построена несколько лет назад.
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