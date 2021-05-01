В Гяндже в квартире обнаружено тело мужчины

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Кяпязском районе города Гянджа один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели Гянджинского регионального центра министерства открыли входную дверь квартиры и обнаружили там тело Гулиева Вагифа Али оглу (1946 г.р.).