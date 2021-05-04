https://news.day.az/society/1339690.html В Азербайджане разведенная пара познакомилась друг с другом в соцсетях под фейковыми профилями
В Азербайджане разведенная пара познакомилась друг с другом в соцсетях под фейковыми профилями
В группе "Huquqşünaslar" в азербайджанском сегменте Facebook поделились интересным случаем.
Историей поделился известный юрист Агиль Лайич, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz.
"Пара была в разводе. Мужчина и женщина задавали юридические вопросы в Facebook и получали консультацию под фейковыми профилями. Они не знали друг друга. Они вновь познакомились, не называя настоящих имен. В результате, когда они обменялись номерами, выяснилось, что они бывшие муж и жена. Разразился крупный скандал", - отметил юрист Агиль Лайич.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре