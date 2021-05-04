В Азербайджане разведенная пара познакомилась друг с другом в соцсетях под фейковыми профилями

В группе "Huquqşünaslar" в азербайджанском сегменте Facebook поделились интересным случаем.

Историей поделился известный юрист Агиль Лайич, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz.

"Пара была в разводе. Мужчина и женщина задавали юридические вопросы в Facebook и получали консультацию под фейковыми профилями. Они не знали друг друга. Они вновь познакомились, не называя настоящих имен. В результате, когда они обменялись номерами, выяснилось, что они бывшие муж и жена. Разразился крупный скандал", - отметил юрист Агиль Лайич.