Сотрудники СГБ совершили восхождение на «Пик Гейдара»

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершили восхождение на "Пик Гейдара", которое было приурочено к 98-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.

Высота "Пика Гейдара" составляет 3 751 метр, и он является частью Большого Кавказского хребта.

Восхождение началось на склонах горного массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта. Для подготовки к нему был разбит лагерь.

Несмотря на сложный рельеф и климатический условия, участники восхождения, преодолев все препятствия, в полном составе достигли пика, почтили память Гейдара Алиева перед его барельефом, водрузили на вершине флаг Азербайджана, а также разместили плакаты с названием и эмблемой Службы государственной безопасности.