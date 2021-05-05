Парень, портящий продукты в маркете, оказался сыном уволенного генерала

Выяснилось, что Рустам Оруджев, который портил продукты в маркете, является сыном генерала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Р.Оруджев сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерала Новрузали Оруджева.

Напомним, Р.Оруджев был арестован 3 июля 2017 года за хулиганство в отношении водителя автобуса. По приговору Бинагадинского районного суда он был приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Именно тогда распоряжением главы государства генерал-майор Новрузали Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Напомним, в социальных сетях распространилась видеозапись, где два человека умышленно портили продукты в маркете. Полиция установила их личности и задержала их, ими оказались жители города Баку Рустам Оруджев и Хаяля Велиева.