В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 15 000 AZN - ФОТО
Списки с вакансиями для безработных и ищущих работу, предоставляемые Государственными центрами занятости по всей стране, вызывают большой интерес у населения.
Как передает Day.Az, в связи с этим BAKU.WS направил запрос в Государственную службу занятости при Министерстве труда и социальной защиты.
Согласно ведомству, исследование показало, что в настоящее время во многих городах и регионах гражданам предлагаются различные оплачиваемые работы.
Граждане могут зарегистрироваться в качестве безработных и лиц, ищущих работу, войдя в Подсистему занятости через портал e-social.az.
В настоящее время в банке вакансий в Подсистеме занятости находятся тысячи активных вакансий. Заработная плата по вакансиям определяется работодателем. Минимальная заработная плата для вакансий варьируется от размера минимальной заработной платы, установленной в стране - 250 AZN, и до 15 тысяч AZN.
Следует отметить, что любой гражданин может ознакомиться с вакансиями в соответствии со своими знаниями и навыками, опытом и образованием и подать заявку. Заявки отправляются работадателям, которые потом отвечают, соответствует ли данное лицо их критериям.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре