В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 15 000 AZN

Списки с вакансиями для безработных и ищущих работу, предоставляемые Государственными центрами занятости по всей стране, вызывают большой интерес у населения.

Как передает Day.Az, в связи с этим BAKU.WS направил запрос в Государственную службу занятости при Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно ведомству, исследование показало, что в настоящее время во многих городах и регионах гражданам предлагаются различные оплачиваемые работы.

Граждане могут зарегистрироваться в качестве безработных и лиц, ищущих работу, войдя в Подсистему занятости через портал e-social.az.

В настоящее время в банке вакансий в Подсистеме занятости находятся тысячи активных вакансий. Заработная плата по вакансиям определяется работодателем. Минимальная заработная плата для вакансий варьируется от размера минимальной заработной платы, установленной в стране - 250 AZN, и до 15 тысяч AZN.

Следует отметить, что любой гражданин может ознакомиться с вакансиями в соответствии со своими знаниями и навыками, опытом и образованием и подать заявку. Заявки отправляются работадателям, которые потом отвечают, соответствует ли данное лицо их критериям.