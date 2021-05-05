В Баку пожар уничтожил деревья

В Бинагадинском районе Баку на площади 70 кв. м сгорели древесные отходы и 12 деревьев.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Из-за высокой температуры на площади 3 кв. м расплавилась ПВХ обшивка стен расположенного рядом с местом возгорания трехэтажного частного дома.

Пожар потушен.