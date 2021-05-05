https://news.day.az/society/1340088.html В Баку пожар уничтожил деревья
В Баку пожар уничтожил деревья
В Бинагадинском районе Баку на площади 70 кв. м сгорели древесные отходы и 12 деревьев.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Из-за высокой температуры на площади 3 кв. м расплавилась ПВХ обшивка стен расположенного рядом с местом возгорания трехэтажного частного дома.
Пожар потушен.
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