Строительство "Дороги победы" в Шушу продолжается ускоренными темпами, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Дорога победы" - символ освобождения от оккупации города Шуша - строится госагентством по поручению и в соответствии с распоряжением главы государства.

"Дорога Победы", фундамент которой был заложен во время поездки Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский и Джебраильский районы 16 ноября 2020 года, была расширена всего за два месяца. Благодаря работам, проделанным в кратчайшие сроки, обеспечено движение по дороге.

Она начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. В соответствии с проектом, ее протяженность составит 101 километр. Дорога будет двухполосной и строится в соответствии со второй технической категорией.

Вдоль дороги ведутся широкомасштабные строительные работы. Учитывая объем работ и поручение о завершении строительства в сжатые сроки, его ведут два ООО при Государственном агентстве автомобильных дорог, ЗАО Azvirt и турецкая компания KOLİN İ nşaat Turizm San. və Tic. Anonim Şirkəti.

В настоящее время ведутся земляные работы. На дороге также строятся 10 подземных переходов и четыре автомобильных моста протяженностью 111,4, 45, 90 и 93,4 метра.

"Дорога победы" в восьми местах пересекается со строящейся трассой Ахмедбейли-Физули-Шуша. В местах их пересечения планируется построить путепроводы.

Кроме того, до сентября планируется заасфальтировать и сдать в эксплуатацию две полосы движения дороги.

"Дорога Победы" пройдет по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов и соединит более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.

Этот дорожный проект является частью единой транспортной концепции Карабаха.