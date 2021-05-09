В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - до 16 мая
С сегодняшнего дня до 16 мая в Азербайджане не будет работать общественный транспорт.
Как сообщает Day.Az, в связи с праздником Рамазан внесены изменения в порядок рабочих дней и режим карантина.
Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие 8-е и 16 мая будут рабочими вместо 11-го и 12 мая соответственно.
Поскольку День Победы над фашизмом во Второй мировой войне выпал на воскресенье, 10 мая согласно соответствующему законодательству будет нерабочим днем.
Таким образом, дни с 9-го по 15 мая будут нерабочими, включая дни праздника Рамазан. Рабочие дни начнутся с 16 мая.
В нерабочие дни общественный транспорт работать не будет.
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