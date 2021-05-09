В Азербайджане мужчина убил 18-летнюю племянницу из-за ее желания жить в Баку с другим парнем

В Гёйчае 18-летнюю девушку убил родной дядя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницу села Быгыр Мамедову Фатиму Муртуз гызы (2003 г.р.) задушил ее дядя Бадалов Вугар Магомед оглу (1989 г.р.).

Совершивший убийство В.Бадалов задержан, брат и другие члены семьи убитой девушки дают показания в отделе полиции. Сообщается, что при виде тела своей дочери ее мать Г.Мамедова впала в кому и поэтому была госпитализирована в отделение реанимации районной больницы.

После убийства дядя девушки В.Бадалов выдумал историю с отравлением угарным газом и преднамеренно предоставил ложную информацию вызванной в дом бригаде скорой помощи, сказав, что Г.Мамедова и ее дочь отравились угарным газом. В ходе судебно-медицинской экспертизы и расследования было установлено, что девушка была задушена.

Отметим, что В.Бадалов убил свою племянницу на почве чести. Сообщается, что поводом для убийства стало то, что Ф.Мамедова была обручена, но позднее уехала с другим парнем жить в Баку и снова вернулась домой.