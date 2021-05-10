https://news.day.az/society/1341573.html В Баку автомобиль сбил четверых пешеходов - есть погибший и раненые
В Баку автомобиль сбил четверых пешеходов - есть погибший и раненые
В Наримановском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице Гюлары Кадирбековой автомобиль марки BMW сбил трех женщин и молодого мужчину.
Согласно информации, они вышли из магазина, где работали, и пытались пересечь дорогу на участке, не предназначенном для пешеходов. В результате ДТП женщины получили тяжелые травмы и были госпитализированы, а 28-летний Рауф Мамедов погиб на месте.
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