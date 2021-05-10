В Баку автомобиль сбил четверых пешеходов

В Наримановском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице Гюлары Кадирбековой автомобиль марки BMW сбил трех женщин и молодого мужчину.

Согласно информации, они вышли из магазина, где работали, и пытались пересечь дорогу на участке, не предназначенном для пешеходов. В результате ДТП женщины получили тяжелые травмы и были госпитализированы, а 28-летний Рауф Мамедов погиб на месте.