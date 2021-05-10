https://news.day.az/society/1341587.html В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С сегодняшнего дня к процессу вакцинации могут присоединиться и граждане Азербайджана старше 18 лет.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге, состоявшемся 6 мая, сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
По его словам, граждане страны в соответствии с принципом ответственности должны массово принять участие в вакцинации.
Он пригласил всех присоединиться к процессу вакцинации.
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