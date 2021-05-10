В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет

С сегодняшнего дня к процессу вакцинации могут присоединиться и граждане Азербайджана старше 18 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге, состоявшемся 6 мая, сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, граждане страны в соответствии с принципом ответственности должны массово принять участие в вакцинации.

Он пригласил всех присоединиться к процессу вакцинации.