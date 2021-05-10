ЧП на дороге Баку-Газах

Сильный ветер сорвал крышу одной из компаний Гянджинского тракторного завода на 16-м километре магистрали Баку-Газах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате стихии дорога в Гянджу оказалась перекрытой на некоторое время.

Движение по дороге было возобновлено в результате принятых мер.