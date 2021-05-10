https://news.day.az/society/1341590.html ЧП на дороге Баку-Газах - из-за сильного ветра - ФОТО
ЧП на дороге Баку-Газах - из-за сильного ветра - ФОТО
Сильный ветер сорвал крышу одной из компаний Гянджинского тракторного завода на 16-м километре магистрали Баку-Газах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате стихии дорога в Гянджу оказалась перекрытой на некоторое время.
Движение по дороге было возобновлено в результате принятых мер.
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