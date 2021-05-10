В квартире площадью 64 квадратных метра на последнем этаже 4-этажного жилого здания в Насиминском районе Баку произошло возгорание, в результате чего сгорела домашняя утварь на площади четырех квадратных метров.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МЧС, во время пожара владелец квартиры и его супруга, получившие ожоги различной степени тяжести, были спасены пожарными и переданы по назначению.

Прибывшими на место происшествия расчетами противопожарной охраны огонь был локализован и потушен.