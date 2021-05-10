TƏBİB проведет заседание по поводу третьей дозы вакцины от COVID-19

В Научно-медицинском комитете при правлении "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) на обсуждение вынесен вопрос, связанный с третьей дозой вакцины от COVID-19. В ближайшие дни комитет проведет заседание по данному вопросу.

Как передает Day.Az, об этом в очередном выпуске передачи İşgüzar səhər, транслируемой на телеканале ARB-24, заявил представитель TƏBİB Фаррух Садиров.

"У вакцины от коронавируса нет свойств вечной защиты. Поэтому есть мнение, что усиленная доза может стать более эффективной. Это не процесс ревакцинации - то есть повторной вакцинации, а просто усиленная доза. На заседании комитета будет обсуждено кому и когда можно делать эти прививки. Вероятно, что процесс будет осуществляться в соответствии с лабораторными данными. Если в крови присутствуют антитела, то прививка третьей дозой будет нецелесообразной. Вакцина может быть сделана тем, у кого ускоренно снижается количество антител в крови, а также по прошествии шести месяцев после вакцинации или излечения от инфекции", - приводит Oxu.Az его слова.