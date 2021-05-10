https://news.day.az/society/1341675.html Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 12:00 10 мая, на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, местами прошли ливни, в северных и западных районах, а также в горных районах выпал снег, дует сильный северо-западный ветер.
Как сообщили Day.Az в МЭПР, в результате ливней уровень воды в реках повысился, в Горанчае произошло кратковременное наводнение
По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 4.4 метра.
Высота снежного покрова в Хыналыге составила 2 см, в Шахдаге, Дашкесане, Гедабее -1 см.
9 мая в Нахчыване, Газахе, Агстафе выпал град.
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