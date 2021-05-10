Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 12:00 10 мая, на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, местами прошли ливни, в северных и западных районах, а также в горных районах выпал снег, дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в результате ливней уровень воды в реках повысился, в Горанчае произошло кратковременное наводнение

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 4.4 метра.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 2 см, в Шахдаге, Дашкесане, Гедабее -1 см.

9 мая в Нахчыване, Газахе, Агстафе выпал град.