Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами пройдут кратковременные дожди, северный ветер днем сменится на южный, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +9...+11°C, днем +15...+18°C, в Баку - ночью +9...+11°C, днем +16...+18°C. Атмосферное давление снизится с 766 до 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана во вторник в основном осадки не ожидаются, однако ночью и утром местами возможны грозы и дожди, ожидается туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +7...+11°C, днем +20...+25°C, в горах - ночью от 0 до +5°C, днем +7...+12°C.

На Абшеронском полуострове 11 мая ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.