В Азербайджане выявлен еще 371 случай заражения коронавирусом, 892 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 327 987 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 307 011 человек вылечились, 4 698 - скончались, число активных больных составляет 15 378.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 946 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 337 931.