https://news.day.az/society/1341761.html В Азербайджане выявлен еще 371 случай заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 371 случай заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 371 случай заражения коронавирусом, 892 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
18 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 327 987 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 307 011 человек вылечились, 4 698 - скончались, число активных больных составляет 15 378.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 946 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 337 931.
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