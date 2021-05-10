Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 170 прививок от коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 26 человек, второй дозой - 144 человека.

Общее количество вакцинированных в стране составляет 1 687 567 человек, общее количество вакцинированных первой дозой - 1 005 704 человека, второй дозой - 681 863 человека.