Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 13 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 13 мая погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, северный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14 градусов тепла, днем - 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80% и днем - 40-45%.

13 мая в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.