В Лянкяране в доме обнаружено более 3 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации сотрудниками Южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Лянкяранского района М.Агаев. В ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято 3 кг 210 гр наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.