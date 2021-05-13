Он покидал Шушу на вертолете девятилетним мальчиком, а вернулся участником фестиваля «Харыбюльбюль»

Заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов спустя 30 лет вернулся в родной город - освобожденную от армянской оккупации Шушу, передает Day.Az.

"До девяти лет я прожил в Шуше, и, конечно, помню все, что связано с этим прекрасным городом. Помню все события с 1988 по 1991 годы, как спасаясь от обстрелов, мы прятались в подвалах. Помню, как наутро после очередной бомбежки побежал в сторону своей школы, и увидел, что скульптура перед зданием поменяла направление от волны ракетного удара. Помню Джидыр дюзю, куда ходил бесконечное количество раз, все красоты прекрасной Шуши. И, естественно, помню, как нашу семью на вертолёте эвакуировали из города.

Поэтому я тысячекратно рад, что настал день, когда Шуша свободна от оккупации", - рассказывал в своем недавнем интервью Trend заслуженный артист Азербайджана, дирижер Фуад Ибрагимов.

Фуад Ибрагимов не раз подчеркивал, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вновь поехать в родной город и выступить там - и этот день настал; 12 мая в культурной столице Азербайджана - городе Шуша - начался музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", одним из участников которого является дирижер.

Как было отмечено выше, будучи девятилетним мальчиком его с семьей на вертолете эвакуировали из города Шуша, куда сегодня Ф.Ибрагимов вернулся знаменитым музыкантом и повторил в освобожденном от армянской оккупации родном городе кадр, сделанный 30 лет назад на Джидыр дюзю.

Отметим, что нижеприведенными фотографиями, автором которых является фотограф Вугар Ибадов, в социальной сети Instagram поделилась ведущая Общественного телевидения Азербайджана Вюсаля Мамедова.

Фото: Вугар Ибадов