В Хачмазе задержан наркобарон по прозвищу «Шака»

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Хачмазского района, задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте и продаже наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, задержан житель района Шакир Баламетов. В ходе обыска его дома было обнаружено и изъято 685 гр наркотического средства - героина.

Во время допроса Ш.Баламетов признался в продаже наркотиков на территории района.

Отметим, что Ш.Баламетов известен как наркобарон по прозвищу "Шака".

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.