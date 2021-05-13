В Хачмазе задержан наркобарон по прозвищу «Шака»
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Хачмазского района, задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте и продаже наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, задержан житель района Шакир Баламетов. В ходе обыска его дома было обнаружено и изъято 685 гр наркотического средства - героина.
Во время допроса Ш.Баламетов признался в продаже наркотиков на территории района.
Отметим, что Ш.Баламетов известен как наркобарон по прозвищу "Шака".
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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