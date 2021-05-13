В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз

13 мая в мечети Тезепир в Баку был совершен праздничный намаз, сообщает Day.Az.

Праздничный намаз с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде совершен в соответствии с правилами карантина. В нем приняли участие ограниченное число верующих.

Отметим, что 13 мая в Азербайджане отмечают праздник Рамазан.