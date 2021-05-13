https://news.day.az/society/1342338.html В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз - ФОТО
В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз - ФОТО
13 мая в мечети Тезепир в Баку был совершен праздничный намаз, сообщает Day.Az.
Праздничный намаз с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде совершен в соответствии с правилами карантина. В нем приняли участие ограниченное число верующих.
Отметим, что 13 мая в Азербайджане отмечают праздник Рамазан.
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