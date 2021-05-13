Появились фото проекта нового комплекса мечети в Шуше

Новый комплекс мечети, фундамент которого заложен 12 мая в Шуше, будет иметь форму цифры 8, а минареты - цифры 11.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с проектом комплекса мечети, это символизирует дату освобождения Шуши - 8 ноября (08.11).

Отметим, что в церемонии закладки фундамента данной мечети приняли участие Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.