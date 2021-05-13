https://news.day.az/society/1342383.html Появились фото проекта нового комплекса мечети в Шуше - ФОТО
Появились фото проекта нового комплекса мечети в Шуше - ФОТО
Новый комплекс мечети, фундамент которого заложен 12 мая в Шуше, будет иметь форму цифры 8, а минареты - цифры 11.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с проектом комплекса мечети, это символизирует дату освобождения Шуши - 8 ноября (08.11).
Отметим, что в церемонии закладки фундамента данной мечети приняли участие Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
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