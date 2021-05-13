В Азербайджане могут разрешить проведение похорон и поминок

"Я три раза обращался в оперативный штаб при Кабинете Министров по поводу открытия мечетей. К моему обращению также отнеслись с уважением и разъяснили мне ситуацию. Наши обсуждения в связи с этим продолжаются".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня после праздничного намаза в мечети Тезепир сказал председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде отметил, что также обращался в Государственный комитет по работе с религиозными структурами: "Открытие мечетей зависит и от нас. Если мы будем правильно соблюдать правила оперативного штаба, то, вероятно, и наши богослужения в мечетях будут возобновлены".

А.Пашазаде сказал, что во время пандемии мусульманские религиозные деятели посредством интернета доводили до верующих вопросы шариата: "Но сегодня желающие пожениться не могут сыграть свадьбу. Сегодня мы не можем проводить церемонию похорон, как этого нам хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы была предоставлена возможность проведения церемонии похорон и траурных церемоний в соответствующем порядке. Насколько мы будем соблюдать правила оперативного штаба, тем быстрее откроются мечети, храмы".