Оперштаб обсуждает открытие мечетей

"Пандемия - это тоже испытание, Иншаллах, мы пройдем и это испытание".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня после праздничного намаза в мечети "Тезепир" сказал председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что это второй месяц Рамазан, прошедший в условиях пандемии: "Да поможет нам Аллах положить конец пандемии. Также необходимо сделать прививку. Управление Мусульман Кавказа неоднократно обращалось в Госкомитет по работе с религиозными структурами с просьбой обратиться в оперативный штаб, чтобы в мечетях совершался намаз с соблюдением правил, введенных в связи с пандемией. Надеюсь, это тоже реализуется".